‘NAC Breda stunt met komst van miljoenenaankoop AS Roma’

NAC Breda lijkt zich te gaan versterken met Umar Sadiq, een twintigjarige aanvaller die onder contract staat bij AS Roma. Sky Italia meldt dat de Nigeriaan het seizoen afmaakt in het Rat Verlegh Stadion, al beweert BN De Stem wat anders.

Verslaggever Yadran Blanco had contact met NAC en kreeg te horen dat de club Sadiq ‘een heel goede speler’ vindt, maar dat hij tevens ‘onbetaalbaar’ is, zo schrijft de journalist op Twitter. In Italië is men er hoe dan ook van overtuigd dat Sadiq aan de slag gaat bij het team van Stijn Vreven, dat momenteel op de zestiende plaats staat in de Eredivisie.

Sadiq speelde in de eerste seizoenshelft voor Torino, maar kwam tot slechts drie competitiewedstrijden met een totaal van 225 speelminuten. De club uit Turijn huurt de jeugdinternational met een optie tot koop van zes miljoen euro, maar lijkt niet van zins te zijn om die clausule te activeren.

Sadiq speelde in eigen land voor Kusa Boys en Abuja FC alvorens hij in de zomer van 2013 de overstap maakte naar Spezia. Die club verhuurde hem aan Lavagnese en nadat hij voor de beloftenploeg van die club 26 keer had gescoord in 24 wedstrijden, nam AS Roma hem op huurbasis over om in de zomer van 2016 de optie tot koop te lichten. Sadiq werd vorig seizoen uitgeleend aan Bologna en dit seizoen dus aan Torino.