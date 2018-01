‘Clubs uit Serie A strijden om Utrecht-revelatie van afgelopen seizoen’

De wegen van Giovanni Troupée en FC Utrecht gaan wellicht tijdelijk scheiden, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad is er 'veel belangstelling' voor de rechtsback, die in de eerste seizoenshelft niet veel in de plannen van de inmiddels naar Ajax vertrokken Erik ten Hag voorkwam.

Sampdoria, Hellas Verona, Benevento en Leeds United willen Troupée graag op huurbasis overnemen. De negentienjarige rechtsback, die door een blessure de voorbereiding op de huidige voetbaljaargang moest missen, moet momenteel zowel Sean Klaiber als Mark van der Maarel voor zich dulden in de pikorde.

Troupée brak afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van FC Utrecht. De jeugdinternational kwam tot 29 optredens in de Eredivisie, waaronder 26 basisplaatsen. Hij wekte destijds de belangstelling van AZ, maar FC Utrecht wist hem te verleiden om bij te tekenen tot medio 2021.