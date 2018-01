‘Manchester City maakt woensdag of donderdag 65 miljoen euro over’

Niet Jonny Evans van West Bromwich Albion maar Aymeric Laporte wordt de eerste versterking van Manchester City in de winterse transferperiode. Engelse en Spaanse media verzekeren dinsdagavond laat dat de verdediger zijn werkgever Athletic Club heeft laten weten dat hij wil vertrekken en dat Manchester City woensdag of donderdag de transferclausule van 65 miljoen euro aan de Baskische club zal overmaken.

Laporte en Manchester City hebben inmiddels een principe-akkoord over een contract tot medio 2023 bereikt, zo klinkt het. De 23-jarige verdediger diende vervolgens een formeel transferverzoek bij Athletic in. Dat deed de Frans jeugdinternational overigens medio 2016 ook al, maar uiteindelijk trok hij zelf de stekker uit een overgang naar het Etihad Stadium en ondertekende hij zelfs een nieuw contract met de Basken.

Josep Guardiola, de enige trainer die ooit zes prijzen in een kalenderjaar won, bereikte dinsdagavond voor het eerst een finale met Manchester City en kan wellicht zeven prijzen in 2018 winnen #eflcup #carabaocup #guardiola #manchestercity #mcfc Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el Ene 23, 2018 at 1:56 PST

Daarmee wekte Laporte de woede van Manchester City, dat destijds bereid was om de transferclausule van veertig miljoen euro over te maken. Na de contractverlenging werd de contractuele afkoopsom ook nog eens met 25 miljoen euro verhoogd en keek de koploper van de Premier League afgelopen zomer niet eens om naar Laporte, ook al waren the Citizens diverse potentiële nieuwe verdedigers aan het bestuderen.

Het feit dat Manchester City tot tweemaal toe naast Virgil van Dijk greep én ook faalde in de pogingen om Alexis Sánchez aan te trekken, heeft er volgens de media in Engeland toe geleid dat technisch directeur Txiki Begiristain toch weer contact zocht met het management van Laporte. De club van manager Josep Guardiola is achter de schermen ook bezig met Fred van Shakhtar Donetsk, al is nog niet duidelijk wanneer de defensieve middenvelder naar Engeland moet komen. De 24-jarige Braziliaan wordt gezien als de stand-in van Fernandinho en, indien noodzakelijk, een alternatief voor de linksbackpositie.