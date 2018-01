Chelsea stuurt voormalig PSV-doelwit naar Newcastle: ‘Geeft ons veel opties’

Robert Kenedy Nunes do Nascimento, spelend onder de naam Kenedy, laat Chelsea voor de rest van het seizoen achter zich. Newcastle United maakt dinsdagavond via de officiële kanalen namelijk bekend dat de 21-jarige linksback voor het komende halfjaar wordt gehuurd van the Blues. “Ik ben zo blij dat ik deze kans krijg bij Newcastle. Zij hebben de deur voor mij geopend om hier mijn potentieel waar te maken”, reageert hij opgetogen.

Kenedy kwam dit seizoen tot nu toe nog geen minuut in actie in de Premier League, maar maakte wel drie keer zijn opwachting in de EFL Cup en tweemaal in de FA Cup. De verdediger hoopt op St. James’ Park weer aan spelen toe te komen: “Dit is een traditieclub en Rafael Benítez is een fantastische, geweldige trainer. Ik ken Christian Atsu ook, we trainden samen bij Chelsea, en hij heeft goede dingen gezegd over de club. Het was dus een eenvoudige beslissing.”

Benítez is blij dat hij de rest van het seizoen kan beschikken over de linksback: “Kenedy is een speler die we al sinds de zomer volgen. De reden dat we geïnteresseerd waren is dat hij op verschillende posities kan spelen, als vleugelspits, maar ook als aanvallende linkerverdediger. Hij geeft het team dus veel opties. Hij heeft een geweldige linkervoet en veel energie. Hij is nog jong, maar heeft al wat ervaring in de Premier League en dat zal ook helpen bij zijn aanpassingsperiode.”

Voor Kenedy wordt het de tweede keer dat hij Chelsea op huurbasis verlaat: in 2016 speelde hij een kleine vier maanden voor Watford. De Braziliaan was afgelopen zomer volgens Voetbal International bij PSV in beeld als alternatief voor Nicolás Tagliafico, die onlangs neerstreek bij Ajax. Beide verdedigers kwamen toen echter niet naar Eindhoven.