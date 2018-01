Chelsea mist belangrijk duo voor cruciale pot: ‘We zijn bereid te lijden’

Woensdag nemen Arsenal en Chelsea het tegen elkaar op in de tweede wedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup en Antonio Conte heeft vertrouwen in een goede afloop. De manager van Chelsea, die zijn ploeg bij de eerste confrontatie met 0-0 zag gelijkspelen tegen the Gunners, moet echter wel Álvaro Morata en Cesc Fàbregas missen.

"Morata en Fàbregas zijn er niet bij, zij zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Arsenal", bevestigt de Italiaanse trainer op een persconferentie, geciteerd door verschillende Engelse media. Dat Arsenal Alexis Sánchez kwijt is aan Manchester United en Henrikh Mkhitaryan voor de Chileen in de plaats is gekomen, ziet Conte niet als een pluspunt voor zijn team.

"Ik denk dat Arsenal een goede selectie heeft, ik zie niet per se voordelen met deze nieuwe situatie. Spelen tegen Arsenal is altijd een grote uitdaging. Als we scoren, hebben we een klein voordeel, maar zij hebben het grote voordeel dat we in het Emirates Stadium spelen. Als je tegen Arsenal speelt, moet je bereid zijn te lijden zonder bal. Ze houden ervan om veel spelers in de zestien meter te brengen en combinaties op te zetten. Hier moeten we veel aandacht aan geven."