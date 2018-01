Begeerde 99-voudig international wil weg: ‘Heeft het me persoonlijk gevraagd’

Veel clubs azen op de diensten van Javier Chicharito Hernández, verzekert Eduardo Hernandez, zaakwaarnemer van de spits van West Ham United. Besiktas was naar verluidt al dicht bij de komst van de Mexicaan, maar diens begeleider zegt in gesprek met het Mexicaanse FOX Sports dat meerdere clubs interesse hebben getoond.

"Er zijn verschillende clubs geïnteresseerd in hem. Hij is een speler die iedereen kent", zegt Hernandez. "Onze primaire focus is de club vinden waar hij het hoogste aantal wedstrijden gaat spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Javier heeft het me zelf persoonlijk gevraagd. Hij heeft gezegd en geëist dat we naar een club zoeken die zoekt naar een speler met zijn specifieke kwaliteiten. Want hij wil alleen maar spelen."

De Mexicaans international is vooral op zoek naar een nieuwe werkgever, omdat hij bij the Hammers minder aan spelen toekomt dan hij zou willen. De spits heeft dit seizoen tot dusver vijf keer gescoord in achttien Premier League-wedstrijden, maar sinds de komst van David Moyes in november is de aanvaller slechts één keer in de basisopstelling geposteerd.

Chicharito, die momenteel nog tot de zomer van 2020 onder contract staat bij West Ham, werd eerder in verband gebracht met een overstap naar Besiktas. De Turkse topclub zag in de Mexicaan de vervanger van de naar Everton vertrokken Cenk Tosun. Besiktas zou achtenhalf miljoen euro neerleggen voor de spits, maar de 99-voudig international lijkt dus meerdere opties te hebben.