Feyenoord slaat vleugels uit naar China: ‘Op financieel gebied fantastisch'

Feyenoord gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het voetbal in China, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Rotterdammers hebben een ‘strategische samenwerkingsovereenkomst’ gesloten met het bedrijf Viva China voor het opzetten van een ‘Feyenoord Viva Football Academy’. Beide partijen hebben een overeenkomst voor vijf jaar gesloten, met een optie voor nog vijf jaar.

Viva China legt door het hele Aziatische land sportparken aan en probeert sport zo toegankelijk te maken voor de Chinezen. Door de academies moet er over anderhalf jaar ook voetbal worden aangeboden in deze sportparken. In eerste instantie zullen de Rotterdammers zich vooral bezig houden met advies over de ontwikkeling van de voetbalfaciliteiten, maar op termijn moeten er ook trainers van Feyenoord in China aan de slag gaan.

Het is de bedoeling dat er in zeven Chinese steden een ‘Feyenoord Viva Football Academy’ komt. “Het is altijd het doel geweest van Feyenoord om onze voetbalfilosofie over de hele wereld te delen en coaches op te leiden volgens deze filosofie. Dat doen we al op heel veel plekken in de wereld, van Cuba tot Zuid-Afrika en van Canada tot Egypte, maar een internationale samenwerking van deze orde van grootte is voor ons een primeur”, zegt commercieel directeur Mark Koevermans op de website van Feyenoord.

“Niet alleen op voetbalgebied is dit een fantastisch partnership, maar ook op financieel vlak. Uitspraken over bedragen doen we als club nooit, maar met dit partnership zetten we de komende jaren zeker weer een mooie stap in onze begroting”, vervolgt Koevermans. Li Ning voegt daar namens Viva China aan toe: “Dankzij de internationale reputatie, kennis en ervaring van Feyenoord kunnen we straks hooggewaardeerde trainingsprogramma’s van wereldklasse aanbieden aan allerlei typen sporters; van talentvolle jongelingen tot recreatieve voetballers.”