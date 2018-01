‘Ik lees ook de columns van Van Hanegem en daar heb ik geen issues mee’

De terugkeer van Robin van Persie naar Feyenoord leverde de nodige positieve reacties op, maar niet iedereen was enthousiast. Onder meer Pierre van Hooijdonk, Jan Everse en Willem van Hanegem plaatsten een kritische noot bij de komst van de topscorer aller tijden van Oranje. Van Persie zegt dat het logisch is dat iedereen een mening heeft over zijn terugkeer.

“Het is eigenlijk mijn schuld dat ik clubs kies met veel following, met veel meningen. Het zijn allemaal topclubs, dat hoort erbij”, zegt Van Persie in gesprek met FOX Sports. “Ik vind het bijvoorbeeld nog steeds leuk als ik de column van Wim Kieft lees met zijn mening over mij, vorige week. Dat streelt me wel. Maar ik lees ook de columns van Willem van Hanegem, bijvoorbeeld, en daar heb ik ook geen issues mee.”

“Willem is een legend, Willem mag zijn mening hebben. Als iemand een mening mag hebben is het Willem. Willem is een heel open en eerlijke man”, vervolgt de 34-jarige aanvaller. Van Persie zegt dat meningen bij een club als Feyenoord horen. “Door de jaren heen heb ik wel beter leren omgaan met dat soort dingen. Als je jonger bent, dan ben je nog wat zoekende. Ik heb daarin ook fouten gemaakt. Hopelijk kan ik wel veel mensen blij maken.”

Van Persie behoort komende woensdag mogelijk direct tot de wedstrijdselectie van Feyenoord, dat dan op bezoek gaat bij FC Utrecht. De aanvaller werd maandag gepresenteerd in De Kuip en trainde al mee met de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij ondertekende een contract dat hem voor anderhalf jaar aan Feyenoord verbindt.