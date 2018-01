‘PSV houdt rekening met vertrek en hanteert vraagprijs van tien miljoen’

PSV houdt tijdens de laatste fase van de transferperiode rekening met het vertrek van Gastón Pereiro. De Uruguayaans international is niet tevreden over zijn huidige situatie bij de koploper van de Eredivisie en overweegt volgens het Eindhovens Dagblad een transfer met oog op het naderende WK in Rusland. De vraagprijs van tien miljoen euro zal echter voor veel clubs een struikelblok vormen.

Pereiro moet bij PSV genoegen nemen met een rol als invaller. Ook afgelopen zondag startte hij op de bank. Trainer Phillip Cocu gaf de voorkeur aan het Braziliaanse talent Mauro Júnior. Een transferverzoek van Pereiro in de laatste week van de transfermarkt valt volgens de krant niet uit te sluiten. Wanneer hij het seizoen afmaakt in Eindhoven, moet PSV rekening houden met een zomers vertrek.

In de Argentijnse media werd Pereiro gelinkt aan een overstap naar Boca Juniors, maar dat gerucht wordt door de belangenbehartigers de kop ingedrukt. PSV wil de selectie graag intact houden. Echter, een goed bod kan voor de lijstaanvoerder reden zijn om in te stemmen met een vertrek. Behalve Boca Juniors zouden ook Lazio, Atalanta Bergamo en Juventus interesse hebben.