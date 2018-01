Veltman en Schöne steunen pechvogel: ‘Zij hebben hetzelfde meegemaakt’

Václav Cerny zal pas volgend seizoen weer in actie komen. De aanvaller van Ajax viel in oktober geblesseerd uit in het bekerduel met De Dijk (1-4 overwinning) en verwacht deze jaargang niet meer binnen de lijnen te komen. De Tsjech, die de voorste kruisband in zijn rechterknie heeft afgescheurd, vindt veel steun bij Lasse Schöne en Joël Veltman. "Zij hebben hetzelfde meegemaakt."

Medio december werd Cerny pas geopereerd: hij moest eerst wachten tot de binnenband hersteld was. Sinds de operatie loopt hij met een brace om zijn knie. "Na de kerst kon ik een beetje beginnen met dingen doen. Kleine oefeningen, passieve dingen op de bank. Dat is eigenlijk het enige dat ik op dit moment kan doen. Eenzaam? Heel erg", erkent Cerny in gesprek met AT5.

Hoewel hij zich dus eenzaam voelt, behoudt hij het contact met zijn medespelers. "Daar zorg ik voor. Voor ik geopereerd werd, koos ik er ook zelf voor om op dezelfde tijd op de club te zijn als de jongens. Ik kon ook wat later komen. Dan verlies je een beetje het contact met de groep. Ik koos ervoor om op dezelfde tijd te komen ontbijten", blikt Cerny terug. "Ik merk dat ik mentaal sterk aan het worden ben. Ik heb nog heel lang te gaan."

De rechtsbuiten denkt dat zijn blessureleed ook een positieve kant kan hebben. Hij merkt dat hij mentaal sterk wordt, geeft hij aan. De twintigjarige buitenspeler weet echter niet of hij volgend seizoen nog in Amsterdam speelt; in het verleden werd hij meermaals in verband gebracht met huurdeals. "Of Ajax me wil houden? Ik hoop het. Het komt helemaal goed." Het contract van Cerny bij Ajax loopt door tot medio 2020.