FC Utrecht doet zaken met Leeds: ‘Wil zich in de kijker spelen voor WK’

FC Utrecht kon in de winterse transferperiode nog geen nieuwe aanwinsten verwelkomen, maar daar komt verandering in. De Domstedelingen laten maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat Mateusz Klich voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van het Engelse Leeds United.

De tienvoudig Pools international speelt sinds juli vorig jaar in de Engelse Championship, nadat hij voor 1,7 miljoen euro werd opgepikt bij FC Twente. De middenvelder signeerde toen een contract tot medio 2020 bij the Peacocks. FC Twente is niet de enige voormalige werkgever van Klich in de Eredivisie, aangezien hij eerder tussen 2012 en 2014 ook voor PEC Zwolle speelde.

Klich begon zijn loopbaan bij Cracovia en vertrok daarna naar VfL Wolfsburg, dat hem weer aan de Blauwvingers verhuurde. In 2014 keerde de middenvelder weer terug naar die Wölfe, om vervolgens een jaar later bij 1. FC Kaiserslautern aan de slag te gaan. De 27-jarige Pool gaat bij zijn nieuwe club met rugnummer 13 spelen.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is blij met de versterking: “Wij zijn ervan overtuigd dat Mateusz onze selectie voorzien van een extra kwaliteitsimpuls. Hij heeft aangetoond een speler te zijn die in de Eredivisie het verschil kan maken. Mateusz heeft een enorme drive om zich bij ons in de kijker te spelen van WK-deelnemer Polen. Hij geeft trainer Jean-Paul de Jong een extra optie op het middenveld en kan in die linie op meerdere posities uit de voeten.”