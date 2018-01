Hazard: ‘Mijn vader heeft verkeerde dingen gezegd, ik heb met hem gesproken’

Eden Hazard ligt nog tot medio 2020 vast bij Chelsea en er wordt al geruime tijd gespeculeerd over een nieuwe verbintenis voor de Belg. Hazards vader Thierry liet onlangs in een interview weten dat zijn zoon bewust de boot af zou houden om een aanbieding van Real Madrid aan te lokken, maar volgens de aanvaller zelf is hier niets van waar.

“Mijn vader heeft een aantal verkeerde dingen gezegd. Ik heb inderdaad met hem gesproken, geen zorgen”, knipoogde hij na de overwinning op Brighton & Hove Albion tegenover verslaggevers. “Ik ben gefocust op Chelsea. Ik sta hier nog twee jaar onder contract en ik ben hier gelukkig. Zoals ik al tien keer eerder heb gezegd: ik wil het seizoen hier afmaken en daarna zien we het wel. Maar ik ben hier gelukkig.”

Chelsea wordt de afgelopen weken in de Engelse pers in verband gebracht met spitsen als Andy Carroll en Peter Crouch, maar Hazard denkt niet dat er per se een lang aanspeelpunt bij hoeft te komen: “Voetbal is simpel, we moeten de bal op de grond proberen te houden en proberen te spelen zoals we tegen Brighton deden. Ik denk dat we met Álvaro Morata en Michy Batshuayi al twee erg goede spitsen in huis hebben. Als zij er niet klaar voor zijn kan ik ook in de spits spelen, dus ik denk niet dat we nog iemand nodig hebben.”

“Omdat we kansen misten, zeggen mensen dat we een extra spits nodig hebben. Maar als we wel scoren hebben we de beste aanval van de Premier League en kan niemand zeggen dat we een spits nodig hebben. Het hangt af van de vorm van het team en ik denk dat we blij zijn met wat we nu hebben. Wat is dit seizoen het beste team? Manchester City. Hun spitsen, Gabriel Jesus en Sergio Agüero, zijn ook niet groot. Het is simpel en het hangt af van hoe je wil spelen. Als je de lange bal hanteert heb je een target man nodig, als je de bal laag wil houden heb je een kleinere spits nodig.”