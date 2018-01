‘Dan snap je er weinig van: dat is iets voor PEC, niet voor Feyenoord’

Willem van Hanegem had meer verwacht van Feyenoord. De Rotterdammers gingen zondag relatief kansloos onderuit in de Johan Cruijff ArenA (2-0) en hadden zeker na de uitsluiting van Nicolai Jörgensen weinig meer in de melk te brokkelen tegen Ajax. De Kromme zegt ‘erg teleurgesteld’ te zijn in Feyenoord.

“De jongste speler op het veld was de beste man en dat is veelzeggend. Het geeft aan dat Tyrell Malacia veel in zijn mars heeft. Maar het zegt ook dat ze in De Kuip weer eens zand in hun eigen ogen hebben gestrooid door te denken dat na een paar overwinningen in december alles weer op de rit stond”, aldus de clubicoon in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem verbaasde zich verder over een uitspraak die Jan de Jong zondag in het programma De Tafel van Kees deed. De algemeen directeur stipte aan dat Feyenoord het team is ‘dat de meeste passes heeft in een wedstrijd’ en gebruikte die statistiek als een van de bewijzen dat het dit seizoen lang niet zo slecht gaat met Feyenoord. Hans Kraay jr. uitte al kritiek en nu doet Van Hanegem dus hetzelfde.

“Als je trots bent op het feit dat jouw club de meeste passes heeft gegeven, dan snap je er weinig van. Dat is iets voor PEC Zwolle, niet voor Feyenoord.” Van Hanegem schrijft tot slot dat hij geroerd was door alle steunbetuigingen: “Ik wist er niets van en ik waardeer het enorm (…) Die massale aandacht was ook een van de redenen dat ik eigenlijk stil wilde houden dat ik ziek ben. Niet dat ik al die mensen niet dankbaar ben, maar ik weet dat ik erg emotioneel reageer en dat probeer je dan uit de weg te gaan.”