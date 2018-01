Go Ahead strikt Braziliaanse bekende: ‘Dit is een ambitieuze club’

Bruno Andrade is terug op de Nederlandse velden. De 28-jarige aanvaller heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij Go Ahead Eagles en sluit maandag aan bij de selectie van trainer Jan van Staa. Bruno Andrade speelde laatstelijk voor Birkirkara op Malta en daarvoor kwam hij uit voor onder meer Willem II en Helmond Sport.

“Ik voel nu dat het tijd is om terug te keren naar Nederland”, zegt de Braziliaan op de website van Kowet. “Het land waar ik me thuis voel. Persoonlijk, maar ook zeker sportief. Ik kies bewust voor Go Ahead: een ambitieuze club die uitkomt in een league waarvan ik het spel en de uitdagingen goed ken.”

“Met de komst van Bruno hebben we mogelijkheden voorin”, legt directeur Hans de Vroome uit. “In de gesprekken konden we merken dat alle ervaringen die hij heeft opgedaan in binnen- en buitenland hem erg volwassen hebben gemaakt. Hij is een persoonlijkheid, er staat iemand. Zowel binnen als buiten het veld is hij een versterking.” Go Ahead staat na 21 speelronden met 23 punten op de vijftiende plaats.