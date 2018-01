Van Marwijk niet eens met man van de wedstrijd: ‘Voor mij was het Ziyech’

Nicolás Tagliafico werd zondag verkozen tot man van de wedstrijd in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0). De debuterende linksback van Ajax maakte Steven Berghuis het leven zuur en speelde ook een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt. Arnold Bruggink snapt de keuze voor Tagliafico, maar Bert van Marwijk had Hakim Ziyech de voorkeur gegeven.

"Ik begrijp het opportunisme en het feit dat ze die jongen een goed gevoel willen geven", stelt Bruggink na afloop bij FOX Sports. "Voor voor iemand die zo kort bij de club zit, heeft hij ook uitstekend gespeeld." Mede-analist Van Marwijk vond Ziyech het meest indrukwekkend spelen. "Voor mij was hij de man van de wedstrijd. Zeker omdat hij ook bij een 2-0 stand nooit balverlies leed. Hij heeft het gewoon prima gedaan."

In de studio van de betaalzender werd na afloop een moment van Ziyech uit de eerste helft uitgelicht. Zes minuten voor rust gaf de middenvelder een tik aan Karim El Ahmadi van Feyenoord, die onbestraft bleef. Sommigen zagen het als natrappen. Kenneth Pérez weet niet of Ziyech rood verdiende; Mario Been zag 'geen intentie om de bal te spelen'. "Maar ik vond het niet zwaar genoeg om het echt natrappen te noemen. Maar er werd helemaal niks aan gedaan."