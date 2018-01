Van Persie ook na loopbaan actief bij Feyenoord: ‘Staat in contract’

Feyenoord bevestigde afgelopen vrijdag de terugkeer van Robin van Persie. De topscorer aller tijden van Oranje zal maandag een contract ondertekenen dat hem anderhalf jaar aan de Rotterdammers verbindt. Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, geeft daarnaast aan dat Van Persie ook na zijn carrière aan Feyenoord verbonden zal blijven.

“Dan gaat hij zich bezig houden met de jeugdopleiding. Van Persie blijft ook na zijn carrière bij Feyenoord. Het staat in zijn contract”, zegt De Jong zondagochtend bij De Tafel van Kees. De algemeen directeur van Feyenoord benadrukt overigens dat Van Persie transfervrij wordt overgenomen van Fenerbahçe.

Van Persie zal komende maandag gepresenteerd worden bij Feyenoord, waar hij in 2004 vertrok. Via Arsenal en Manchester United kwam de aanvaller bij Fenerbahçe terecht, waar hij afgelopen zes maanden nauwelijks meer aan spelen toekwam. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe snel Van Persie bij Feyenoord zijn debuut zal maken. Daarnaast is het de vraag op welke positie de aanvaller moet gaan spelen in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst.

"Als Nicolai Jörgensen fit is, kan hij als spits meer brengen dan Van Persie. Maar ik zie voor Van Persie geen andere positie dan de spits", stelt PEC Zwolle-trainer John van 't Schip bij De Tafel van Kees. Aad de Mos is van mening dat Van Persie vooral buiten het veld belangrijk zal zijn en denkt dat hij ook als buitenspeler of aanvallende middenvelder uit de voeten kan. "Zijn ervaring gaat de boel opjagen. Op de training gaat hij dingen laten zien. Op alle vier de posities kan hij makkelijk een uur spelen."