PSV, Ajax en Feyenoord ‘zitten te slapen’: ‘Ik zie hem de top halen’

Tyronne Ebuehi staat voor een spectaculaire transfer naar Benfica. ADO Den Haag praat al enkele dagen met de Portugese topclub over een eventuele transfer van de rechtsback naar Lissabon. De in Haarlem geboren Nigeriaans international maakt waarschijnlijk in de zomer transfervrij de overstap, terwijl ADO een opleidingsvergoeding voor hem terugziet én hem nog een half jaar tot de beschikking heeft.

Alfons Groenendijk noemde Ebuehi zaterdagavond na het duel met VVV-Venlo (1-1) 'een jongen met enorm veel mogelijkheden'. Hans Kraay jr. suggereerde dat PSV, Ajax en Feyenoord zitten te slapen. "Ik zie hem de top halen", erkende de oefenmeester van ADO in gesprek met FOX Sports. "Als-ie al een foutje maakt, dan loopt hij het zelf dicht, want hij is bloedsnel. Ik ben alleen maar blij dat hij nu nog bij ons is."

"Als ik bij de top drie had gewerkt, had ik het wel met hem aangedurfd." Ebuehi maakte eerder al indruk met Nigeria, onder meer tegen Argentinië en zijn directe tegenstander Angel Di Maria, en zal komende zomer hoogstwaarschijnlijk actief zijn op het WK in Rusland. Tal van clubs toonden al eerder interesse, maar Benfica lijkt in principe de strijd om zijn handtekening te hebben gewonnen.