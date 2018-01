Fenerbahçe neemt koppositie tijdelijk over dankzij eigen doelpunt in slotminuut

Fenerbahçe heeft op de valreep een belangrijke 2-1 overwinning geboekt in de titelstrijd. Het thuisduel met Göztepe Izmir leek lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, maar in de slotminuten viel toch de winnende treffer. Concurrenten Besiktas, Medipol Basaksehir en Galatasaray komen zondag en maandag nog in actie.

Göztepe presteert dit seizoen uitstekend en bezette voorafgaand aan het treffen met Fenerbahçe de vijfde plaats, met evenveel punten als regerend kampioen Besiktas: dertig. De strijd om de titel in Turkije ligt nog helemaal open, want koploper Medipol Basaksehir heeft momenteel één punt meer dan Galatasaray en drie punten meer dan Fener. Fenerbahçe, dat afgelopen week afscheid nam van Robin van Persie, begon uitstekend aan het duel met Göz Göz.

Giuliano raakte al vroeg in de wedstrijd de paal. Binnen een kwartier spelen knikte José Fernando Viana de Santana, kortweg Fernandao, een hoekschop van Ismail Köybasi tegen de touwen: 1-0. Gedurende de eerste helft werden de bezoekers steeds gevaarlijker, onder meer via Adis Jahovic en Halil Akbunar. In de 58e minuut tekende Göztepe voor de gelijkmaker, via André Biyogo Poko.

In de slotfase ging Fenerbahçe nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer en via Fernandao, Roberto Soldado en Mathieu Valbuena kreeg het kansen, maar een treffer leek dit niet meer op te leveren. Uiteindelijk hielp een eigen doelpunt van Milos Kosanovic Fenerbahçe in de blessuretijd toch nog aan de overwinning. Door de zege neemt Fenerbahçe de koppositie op doelsaldo over van Basaksehir, dat zondag in actie komt tegen Bursaspor.