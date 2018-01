Ziyech: ‘Sommige mensen horen liever politiek correcte antwoorden’

Hakim Ziyech neemt geen blad voor de mond. De middenvelder van Ajax heeft in zijn loopbaan gemerkt dat trainers weleens moeite hebben met zijn directheid. Ziyech is echter niet van plan om zich anders te gedragen dan hij is. "Meestal ben ik heel direct, dan is het gelijk duidelijk", vertelt hij aan Het Parool.

"Daar hebben mensen wel moeite mee, die horen liever politiek correcte antwoorden", voegt Ziyech daaraan toe. Hij reageert ook scherp op wat anderen zeggen. "Ik luister goed. Met trainers precies zo. Ik geef ze tegengas als ik een andere mening heb. De één waardeert dat, de ander niet. Daardoor heb ik in het verleden wel gebotst met trainers, maar daar heb ik geen spijt van. Zo ben ik nu eenmaal. Dat verander ik niet."

Eind november 2017 werd de Marokkaans international in de eerste helft van het duel met Roda JC Kerkrade (5-1) uitgefloten door een aantal aanhangers van Ajax. Dat waren 'geen supporters', zei hij vervolgens. "Als ik zelf supporter was, zou ik dat niet doen. Tuurlijk zou ik ook balen, en tegen de mensen met wie ik naar de wedstrijd kijk, zou ik zeggen: 'Nou, die heeft zijn dag niet. Kan een keer gebeuren.' Maar ik voetbal al zes jaar in de Eredivisie. Iedereen weet hoe ik speel en wat ik kan. En ik ben een voetballer die zich ook tijdens een wedstrijd kan herpakken."