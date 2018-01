‘Jeroen Zoet is er nog, maar als de kans komt moet ik hem pakken’

Eloy Room speelde vorig seizoen met Vitesse in de Eredivisie, maar moet sinds zijn overstap naar PSV pas op de plaats maken. De 28-jarige doelman keept zijn wedstrijden in de huidige voetbaljaargang voor Jong PSV in de Jupiler League en eiste vrijdagavond tegen De Graafschap een hoofdrol op door zijn ploeg met een aantal knappe reddingen in de wedstrijd te houden.

Jong PSV zegevierde uiteindelijk met 2-3 en Room werd na de rust flink uitgefloten door de fanatieke aanhang van de Superboeren: “Ach, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. En ik heb hier natuurlijk ook met Vitesse gespeeld, dat was altijd beladen. Ze zijn me kennelijk nog niet vergeten en zo'n onderonsje met het publiek hoort er gewoon bij”, vertelt hij in gesprek met Omroep Gelderland.

Vitesse pikte afgelopen zomer Remko Pasveer op bij PSV, waarna Room de omgekeerde weg bewandelde. De doelman fungeert tot nu toe als back-up van Jeroen Zoet en wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren: “Mijn doel blijft in het eerste spelen. Hoe lang ik dit nog volhoud? Zo lang het moet.”

“Ik kan hier mijn minuten blijven maken, ritme houden. Als de kans komt, moet ik hem pakken en pak ik hem ook. Tot nu toe is Zoet er nog en je moet eerlijk zijn, hij doet het gewoon goed”, analyseert de keeper. Room zette in augustus zijn krabbel onder een contract dat hem tot medio 2019 in het Philips Stadion houdt.