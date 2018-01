‘Van Persie krijgt 1,8 miljoen euro mee van Fenerbahçe’

Robin van Persie heeft zijn contract bij Fenerbahçe laten ontbinden en tekent maandag bij Feyenoord, zo bevestigde de club uit Rotterdam vrijdag. De aanvaller had in Kadiköy nog een contract dat tot het einde van het seizoen doorliep.

Sabah meldt dat Van Persie 1,8 miljoen euro heeft meegekregen van de huidige nummer drie van de Süper Lig. De 102-voudig international van het Nederlands elftal had naar verluidt recht op twee miljoen euro, maar heeft twee ton laten schieten. De Turkse krant schrijft dat Van Persie Fenerbahçe in tweeënhalf jaar tijd 20,3 miljoen heeft gekost.

Voor dat geld gaf Van Persie niet bijster veel terug, want hoewel hij bijna één op twee liep (40 doelpunten in 91 wedstrijden), was hij vooral vaak en lang geblesseerd en pakte hij niet één prijs met Fenerbahçe. Dit seizoen kwam de linkspoot tot slechts vier optredens voor De Gele Kanaries, met een totaal van 199 speelminuten.

Technisch directeur Martin van Geel maakt zich echter geen zorgen, zo vertelt hij aan de NOS: “Hij is fit, absoluut. Al zal het wel even tijd vergen om hem ook wedstrijdfit te krijgen. Hij is een van de beste voetballers van de wereld geweest en brengt enorm veel voetbalkwaliteiten en ervaring mee. Hij is iemand die het voortouw kan nemen, zoals Dirk Kuyt dat deed, maar dan wel op zijn manier.”