‘Chelsea slaat dubbelslag en betaalt vijftig miljoen euro’

Chelsea lijkt zich te versterken met Edin Dzeko en Emerson Palmieri. De aanvaller en linksachter hebben volgens journalist Gianluca Di Marzio, die voor onder meer Sky Italia werkt, hun jawoord gegeven aan de club uit Londen, die enkel nog tot overeenstemming hoeft te komen met AS Roma.

Chelsea bood aanvankelijk 50 miljoen euro, maar Roma wilde 65 miljoen voor het tweetal hebben. I Giallorossi zouden nu alsnog akkoord willen gaan met een transfersom van vijftig miljoen, die door variabelen nog met tien miljoen zou kunnen oplopen. Er werd nog gesuggereerd dat Michy Batshuayi de omgekeerde weg zou kunnen bewandelen, maar Roma schijnt niet langer in de Belgische spits geïnteresseerd te zijn.

Dzeko’s zaakwaarnemer Irfan Redzepagic laat in de Italiaanse media overigens weten dat zijn 31-jarige cliënt ‘gewoon’ in het Stadio Olimpico blijft voetballen: “Ik weet er niets van”, zegt hij over de geruchten over een transfer van de Bosniër naar Chelsea. “Ik heb er geen informatie over. Dzeko is een speler van Roma, dat weet je. Iedere keer worden er wel clubs genoemd: Chelsea, Chinese clubs, Mexicaanse clubs. Maar het zijn gewoon geruchten.”

“De waarheid is dat Dzeko bij Roma wil blijven. Of ik met Antonio Conte of Chelsea heb gesproken? In mijn functie kan ik over de dynamiek van de markt niets zeggen. Ik begrijp de vraag, maar ik heb een specifieke rol. Het enige wat ik kan zeggen, is dat Conte gecharmeerd is van Dzeko. Maar wie is er nou niet gecharmeerd van Edin?”, aldus Redzepagic. Dzeko maakte sinds medio 2015 61 doelpunten in 116 wedstrijden voor AS Roma en heeft er nog een contract tot medio 2020.