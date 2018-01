Carrick zet na negentien seizoenen punt achter carrière

Michael Carrick zet na negentien seizoenen een punt achter zijn profcarrière. José Mourinho bevestigt in de Engelse media dat de 36-jarige middenvelder na dit seizoen onderdeel wordt van de technische staf van Manchester United.

“Ja”, antwoordt op Mourinho op de vraag of Carrick de aanbieding heeft geaccepteerd om de assistent van de Portugees te worden. De 34-voudig international van Engeland kwam dit seizoen tot slechts één wedstrijd in het eerste elftal; hij deed in september negentig minuten mee in het met 4-1 gewonnen EFL Cup-duel met Burton Albion.

Carrick voelde zich in de tweede helft van de confrontatie met Burton ‘vreemd’ en liet zich testen. Nader onderzoek wees een hartritmestoornis uit. “Ik ben gezond en train weer volop”, schreef hij in november op zijn Instagram-pagina. Ondanks dat hij dus alweer een paar maanden is fit, is de aanvoerder niet meer aan bod gekomen bij Manchester United.

Mourinho verwacht dat Carrick snel minuten zal maken: “Hij heeft een paar maanden niet getraind en traint nu pas voor de tweede week weer mee met de groep. Hij is een erg belangrijke speler voor ons en zijn beslissing (om zich bij de technische staf te voegen, red.) is een goede beslissing voor hem en voor het team”, zo wordt Mourinho geciteerd.

“We zijn er dus allemaal blij mee en ik verwacht hem er na dit seizoen bij, tenzij hij nog van gedachten verandert, maar de club zou erg blij zijn als hij assistent-coach wordt. En ik ook.” Mourinho gaf eind november al aan dat hij Carrick had aangeboden om zijn rechterhand te worden: “Hij weet dat er in mijn staf per direct een plaats is voor hem, als hij besluit te stoppen.” Carrick, die eerder uitkwam voor onder meer Tottenham Hotspur, speelde tot dusverre 460 wedstrijden voor the Mancunians.