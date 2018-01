De Jong: ‘Ben altijd wel fan van Van Persie geweest, ik had het leuk gevonden’

Bij Feyenoord wacht men al dagen op de komst van Robin van Persie, maar de topscorer aller tijden van Oranje zal in ieder geval niet tijdig arriveren om de Klassieker te kunnen spelen. Frenkie de Jong vindt het jammer dat hij het komende zondag niet tegen Van Persie op zal nemen, als Ajax de Rotterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA ontvangt.

“Ik moet zeggen dat ik altijd wel fan van Van Persie ben geweest. Ik had het leuk gevonden. Feyenoord heeft een goede ploeg met veel individuele kwaliteit. Maar wij spelen thuis en ik denk dat wij een nog beter team hebben”, zegt De Jong tegenover FOX Sports. Ook onder de nieuwe trainer Erik ten Hag zal hij waarschijnlijk verdediger blijven. “Ik had wel verwacht dat ik zeker in het begin nog even achterin zou spelen.”

“Maar uiteindelijk word ik wel weer middenvelder. Mijn kracht ligt vooral aan de bal. Maar als ik als verdediger een grote carrière ga maken, vind ik het ook prima. Ik denk alleen dat die kans op het middenveld groter is”, aldus de twintigjarige verdediger annex middenvelder. Hij merkt dat onder Ten Hag de nadruk vooral op het tactische gedeelte ligt. “Dat snap ik ook wel. Hij is net nieuw en wil dat het goed staat zondag. Het is natuurlijk niet dat we het helemaal om gaan gooien, want op zich deden we het aardig. Vooral als de tegenstander de bal heeft staan we wat anders, meer in de zone.”