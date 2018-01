‘Het is wat vaak over De Kuip wordt gezegd: dat het daar lastig voetballen is'

Feyenoord keerde afgelopen jaren steevast met lege handen terug uit Amsterdam. De laatste Rotterdamse zege in de Johan Cruijff ArenA dateert alweer van 2005 en aanvoerder Karim El Ahmadi vindt het lastig om hier een verklaring voor te vinden. “Misschien is het de druk, maar ik denk ook dat we de laatste jaren veel pech hebben gehad”, zegt de middenvelder in gesprek met RTV Rijnmond.

“We hebben goede wedstrijden gespeeld waarin we uiteindelijk toch met lege handen stonden. Het wordt nu tijd om weer een keer een goed resultaat te boeken daar”, concludeert El Ahmadi. Ploeggenoot Jens Toornstra voegt tegenover FOX Sports daaraan toe dat hij snakt naar zijn eerste overwinning met Feyenoord in Amsterdam. “Het is een beetje wat vaak over De Kuip wordt gezegd: dat het daar toch heel lastig voetballen is. Op de een of andere manier is het ons al lang niet gelukt om daar te winnen.”

Het is bij Feyenoord niet onopgemerkt voorbij gegaan dat Ajax in de winter van trainer wisselde. “Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Het maakt onze voorbereiding niet anders, want wij proberen van onze eigen krachten uit te gaan. Natuurlijk zoek je de zwakheden van Ajax. Maar als deze trainer heel anders gaat spelen, kunnen we ons daar niet op voorbereiden”, stelt Toornstra. El Ahmadi werkte bij FC Twente samen met Erik ten Hag en kent zijn kwaliteiten. “Ik weet hoe hij is, hij is een goede trainer.”

Feyenoord wist zich donderdag te versterken met Yassin Ayoub, terwijl ook Robin van Persie snel gepresenteerd lijkt te worden in De Kuip. “Het is een goede zet geweest van Feyenoord. Hij is talentvol en een type Feyenoord-speler. Het is een aanwinst voor de club”, zegt El Ahmadi over Ayoub. Ook van Persie is volgens de middenvelder een absolute versterking. “Hij maakt deze ploeg alleen maar beter, daar ben ik van overtuigd. We hebben hem nog niet gezien, maar hopelijk komt hij zo snel mogelijk.”