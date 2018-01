Adebayor heeft ‘hekel’ aan Arsenal: ‘Arsène Wenger was nep’

Emmanuel Adebayor heeft uitgehaald naar Arsène Wenger. De aanvaller van Medipol Basaksehir werkte tussen 2006 en 2009 samen met Wenger bij Arsenal en volgens Adebayor was de trainer niet oprecht. De Togolees werd naar eigen zeggen weggewerkt door Wenger en zag de oefenmeester daar vervolges over liegen tijdens een persconferentie.

In 2009 verkaste Adebayor voor 31 miljoen euro van Arsenal naar Manchester City. Die club verhuurde hem in 2011 aan Real Madrid, waar hij samenwerkte met José Mourinho. "Hij is een van de meest eerlijke managers met wie ik heb gewerkt. De meeste managers die ik heb gehad, waren nep", vertelt Adebayor volgens de Daily Mirror. "Ik had bijvoorbeeld ooit een gesprek met Arsène Wenger in zijn kantoor. Hij vertelde me dat ik moest vertrekken bij Arsenal, omdat ik geen toekomst meer zou hebben bij de club."

"Ik wilde blijven, maar hij zei dat hij niet voor me zou vechten. 'Je vertrekt of je blijft hier, maar dan ga je geen enkele wedstrijd spelen', zei hij. Ik had dus geen andere keus dan naar Manchester City te vertrekken, waar ik erg blij mee was", memoreert de spits, die bij Arsenal goed was voor 104 wedstrijden en 46 doelpunten. "Een dag na mijn transfer zag ik Wenger een persconferentie geven in Londen. Hij zei dat ik wilde vertrekken omdat het geld bij Manchester City zou aantrekkelijk was. Dat is waar mijn hekel aan Arsenal vandaan komt."

"Het komt niet door de fans. Zij waren de eerste Engelse fans die mijn naam scandeerden in Londen", benadrukt Adebayor. Hoewel hij een 'hekel' heeft gekregen aan de club, zit hij in dubio als hij wedstrijden van Arsenal bekijkt. "Als ik nu naar Arsenal kijk, wil ik enerzijds nog steeds dat ze winnen. Aan de andere kant wil ik dat ze verliezen, want ik ben daar nog te boos over." Adebayor speelt sinds januari 2017 voor Basaksehir. Voor de Turkse club kwam hij in 24 competitieduels tot 14 treffers. Vrijdag scoorde hij nog in het vriendschappelijke duel met ADO Den Haag (4-0).