Ajax-doelwit Zakaria Labyad sluit ‘Ayoub-scenario’ niet uit

Zakaria Labyad staat in de belangstelling van Ajax, werd vorige week duidelijk. Erik ten Hag hoopt de smaakmaker van FC Utrecht met zich mee te nemen naar Amsterdam, maar volgens Labyad hebben meerdere clubs interesse. Zijn vertrekwens heeft de aanvallende middenvelder nooit onder stoelen of banken geschoven en dat doet hij donderdag ook niet.

"Zolang FC Utrecht en Ajax niets naar buiten brengen zal er niets concreet zijn, maar persoonlijk weet ik wel dat er interesse is", beaamt hij in gesprek met RTV Utrecht. "Er zijn meerdere clubs die concrete belangstelling hebben. Het is nu aan mij en aan de club waar ik me goed bij voel." Labyad geeft aan dat clubs uit Nederland en het buitenland interesse hebben. Hij staat nu voor een kruispunt in zijn loopbaan. "Ik moet nu nadenken over wat beter is: hier een halfjaar blijven of een stap hogerop?"

Labyad sluit een 'Yassin Ayoub-scenario' niet uit. De ploeggenoot van Labyad tekende deze week bij Feyenoord, maar maakt het seizoen wel af in Utrecht. De deal gaat pas vanaf de zomer in. "Ik heb veel aan FC Utrecht te danken", reageert Labyad op die suggestie. "Ze hebben mij de kans gegeven om hier te voetballen. Maar ik heb mijn ambities uitgesproken. Misschien denken sommige mensen: waarom nu? Iedereen heeft ambities. Ik wil in de top drie voetballen of bij een mooie club in het buitenland."