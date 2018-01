Aubameyang weer welkom: ‘Ik heb het gevoel dat alles weer goed zit’

Pierre-Emerick Aubameyang beleefde afgelopen week de zoveelste strubbeling met zijn werkgever Borussia Dortmund door niet op te komen dagen bij een teambespreking. De club schorste de spits, maar neemt de Gabonees donderdag weer in genade aan, zo laat oefenmeester Peter Stöger weten in gesprek met verschillende Duitse media.

"Ik heb maandag een kort gesprek gevoerd met Aubameyang", aldus de trainer, die aangeeft dat de aanvaller vrijdag tegen Herha BSC wellicht weer van de partij zal zijn. "Ik heb hem gezegd wat ik van hem verlang, ik heb nu het gevoel dat alles weer goed zit. Als iemand een fout maakt en daarvan leert, is die persoon weer welkom."

Aubameyang zou naar verluidt echter nog steeds azen op een transfer en ook de vader van de spits suggereerde dat zijn zoon Duitsland gaat verlaten, mede vanwege het feit dat de familie zich niet meer thuis zou voelen in het land. Aanleiding hiervan is een publicatie van Kicker waarin de situatie van Aubameyang werd omschreven als 'Affenzirkus', wat racistisch opgevat werd. Onder meer Arsenal wordt gelinkt met de aanvaller.

"Zolang Aubameyang een speler van Dortmund is, reken ik op hem", besluit Stöger. Michael Zorc, sportief directeur van BVB, liet in een statement weten niet blij te zijn met de woorden van Arsène Wenger, die suggereerde dat een mogelijke deal tussen de twee topclubs aanstaande zou zijn. "We vinden het respectloos om te reageren op spelers van andere clubs. Er is geen contact met Arsenal. We veronderstellen dat Arsène Wenger het druk genoeg heeft met de prestaties van zijn eigen spelers."