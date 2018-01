Dortmund woest na uitspraken Wenger: ‘We vinden het respectloos’

Borussia Dortmund heeft een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de uitspraken van Arsenal-manager Arsène Wenger over Pierre-Emerick Aubameyang. De coach van de club uit de Premier League zei donderdag op de persconferentie dat het karakter van de aanvaller van Dortmund goed bij the Gunners zou passen en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij BVB.

Aubameyang wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Arsenal. Donderdag kreeg Wenger in aanloop naar de wedstrijd tegen Crystal Palace van aankomend weekend de vraag of hij een update kon geven over de stand van zaken aangaande een eventuele transfer van de speler van Dortmund. “Ik heb daar niets over te zeggen”, reageerde Wenger, die wel bevestigde dat Aubameyang goed bij Arsenal zou passen. “Maar dit soort dingen kunnen beter geheim blijven en pas kenbaar gemaakt worden wanneer de deal rond is.”

Het duurde niet lang voordat de uitspraken van Wenger Dortmund bereikte. “We vinden het respectloos om te reageren op spelers van andere clubs”, aldus Michael Zorc, technisch directeur van de Duitse topclub in een statement. “Er is geen contact met Arsenal. We veronderstellen dat Arsène Wenger het druk genoeg heeft met de prestaties van zijn eigen spelers.”