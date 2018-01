Ongeslagen reeks Barça ten einde; Cillessen gaat naar de grond

Barcelona weet na een ongeslagen reeks van 29 wedstrijden weer wat verliezen is. De eerste wedstrijd tegen stadsgenoot Espanyol in de kwartfinale van de Copa del Rey leverde woensdag een verrassend resultaat op: 1-0. De titelhouder moet volgende week zodoende alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de halve finale. Bij een 0-0 stond hielp Lionel Messi een penalty om zeep, waarna Óscar Melendo het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Jasper Cillessen had een basisplaats bij Barcelona; Luis Suárez kreeg rust van trainer Ernesto Valverde. Barcelona had in de openingsfase het balbezit, maar deed daar weinig mee. Espanyol verdedigde goed en probeerde via de flanken zelf gevaarlijk te worden. Behoudens een afstandsschot van Sergio Busquets, dat door keeper Diego López uit de hoek werd getikt, werd Barcelona in het eerste kwartier niet gevaarlijk. Solo's van Lionel Messi leverden vervolgens tot tweemaal toe een kleine kans op; een afstandsschot van Paulinho zeilde naast het doel van López.

Cillessen hoefde nauwelijks in actie te komen, tegelijkertijd vond Barça het moeilijk om zich een weg te banen door de achterhoede van Espanyol. Het bleef voor rust dus bij 0-0, ook omdat Denis Suárez van dichtbij hard naast schoot. Gaandeweg de tweede helft probeerde Barcelona de druk op te voeren. In het eerste kwartier na rust leidde dat niet tot grote kansen, maar na een uur mocht Messi aanleggen vanaf elf meter. Arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea wees naar de stip na een lichte overtreding van Esteban Granero op Sergi Roberto.

Messi plaatste de bal laag in de hoek, maar López doorzag het plan en tikte de bal weg met zijn vingertoppen. Het publiek van Espanyol veerde op en ging nog nadrukkelijker achter de ploeg staan. Barcelona bleef wanhopig en zonder succes naar een opening zoeken. Dertien minuten voor tijd ging Cillessen naar de grond, toen hij een supporter van Espanyol vanaf de tribune iets naar hem wierp. De Oranje-international stond al gauw weer op en onderscheidde zich even later met een uitstekende redding op een vrije trap van Marc Navarro.

In de slotfase hing de 1-0 nadrukkelijker in de lucht dan de 0-1. Espanyol toonde zich steeds vaker op de vijandelijke helft en Barcelona lukte het zelden om gevaarlijk te worden. Drie minuten voor tijd trok Espanyol de wedstrijd ook daadwerkelijk naar zich toe. Een uitstekende pass van Víctor Sánchez lanceerde Navarro aan de rechterflank, waarna laatstgenoemde de vrijstaande Melendo vond. In het strafschopgebied schoof de invaller de bal achter Cillessen: 1-0.