‘Toen Feyenoord aanklopte, wist ik direct dat dit mijn stap moest worden’

Yassin Ayoub maakt het seizoen af bij FC Utrecht en verkast daarna naar Feyenoord. Woensdag signeerde de middenvelder in De Kuip een contract tot medio 2022. Hij noemt Feyenoord een 'heel mooie en grote club'. "Bij Feyenoord denk je ook meteen aan die vele, geweldige supporters", aldus Ayoub, die transfervrij overkomt.

"Wanneer ik met FC Utrecht in De Kuip kwam, wist ik dat ons een zware middag wachtte met dat fanatiek publiek. Het legioen staat altijd achter de spelers, in makkelijke en moeilijke tijden", geeft Ayoub aan. De 23-jarige Marokkaanse Nederlander keek altijd al graag naar Feyenoord, zegt hij. "Vanaf de buitenkant natuurlijk, en ze zeggen vaak dat je pas beseft hoe groot Feyenoord écht is als je er eenmaal speelt. Ook mijn goede vriend Sofyan Amrabat sprak woorden van die strekking."

"Straks ga ik het allemaal zelf meemaken en daar kijk ik erg naar uit. Op het moment dat Feyenoord bij mij aanklopte, wist ik direct dat dit mijn volgende stap moest worden", vervolgt Ayoub. Hij benadrukt dat hij zich de komende maanden volledig blijft inzetten voor Utrecht, met als doel om 'het seizoen mooi af te maken en voor het hoogst haalbare te gaan'. "Nog een half jaar knallen in de Galgenwaard en daarna op naar een mooie tijd in De Kuip." Over een week neemt Ayoub het met Utrecht op tegen zijn toekomstige werkgever.