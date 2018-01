Van Dijk verrast tienjarige fan: ‘Hij kan het nog steeds niet geloven’

Virgil van Dijk heeft een jonge supporter van Liverpool aangenaam verrast. Toen de tienjarige Rocco Daly begin deze week thuis kwam na school, trof hij een cadeau aan van de verdediger van Liverpool. Van Dijk had een gesigneerd shirt opgestuurd naar Rocco, die eind december de aandacht opeiste met een enthousiaste begroeting van Van Dijk op Anfield.

Toen de overstap van de Nederlander net rond was, meldde hij zich op 30 december voor de wedstrijd tussen Liverpool en Leicester City. Van Dijk werd begroet door Rocco, maar had geen tijd om iets terug te zeggen. Later vroeg hij de clubleiding om de jongen op te sporen, zodat Van Dijk hem persoonlijk kon bedanken. De jonge Rocco bleek seizoenkaarthouder en bezoekt alle thuiswedstrijden van Liverpool met zijn vader.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 17 Jan 2018 om 10:16 (PST)

"Hij was compleet verbijsterd toen hij uit school kwam en het pakketje opende. Hij kon het niet geloven. Volgens mij kan hij dat nog steeds niet", zegt Jason, de vader van Rocco, op de website van de club. "Hij zat de hele avond te stuiteren. Hij liet het shirt zien aan zijn broer en belde met zijn oma, oom en andere familieleden. Hij kon die avond zelfs niet slapen en was de volgende ochtend nog steeds in extase, toen we hem naar school brachten."

"Ik vind het een fantastisch gebaar van Virgil. Hij had het niet hoeven doen, maar dat hij het wel heeft gedaan, betekent alles voor Rocco en mij. Hij heeft mijn kleine jongen enorm gelukkig gemaakt. We kunnen hem niet genoeg bedanken", aldus Jason. Rocco zelf komt kort aan het woord: "Het was de beste dag ooit. Ik kan Virgil niet genoeg bedanken. Ik ga het shirt inlijsten en voor altijd bewaren."