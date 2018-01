Advocaat baalt: ‘Dan moet Fenerbahçe maar een andere voetballer geven’

Yigithan Güveli gaat waarschijnlijk niet bij Sparta Rotterdam aan de slag. De club had een akkoord met Fenerbahçe over de huur van de negentienjarige verdediger, maar de tiener raakte vandaag geblesseerd. Na twintig minuten spelen in het bekerduel met Istanbulspor AS (0-1 winst) moest hij zich laten vervangen door Martin Skrtel.

"Ik zal wel even vragen hoe dat precies zit, want het kan niet zo zijn dat als je een speler contracteert hij nog gaat voetballen", vertelde Advocaat in gesprek met de NOS. De verwachting is dat de middenvelder vier à vijf weken zoet is met zijn blessure aan de hamstrings. "Als dat vijf weken gaat duren hoef ik hem niet meer. Alles was rond, maar waarschijnlijk toch iets niet."

"Anders zou hij niet spelen, hij zou woensdag hier zijn. Een plan B? Dat heb ik niet." Voor Advocaat zit er dan ook niets anders op dan contact te zoeken met zijn voormalig werkgever. "Dat hebben ze goed gedaan, dan moeten ze maar een andere speler geven", vervolgde de oefenmeester bij FOX Sports. "Ik weet er nog wel een, maar ik denk niet dat die naar Nederland komt. Hij speelt daar niet. Het is een international, dus ik ga woensdag wel even bellen. Hoe hij heet? Dat zeg ik niet."

Advocaat liet bij de NOS nog wel weten dat Sparta een principe-akkoord heeft bereikt met de aanvallende middenvelder Soufyan Ahannach van Brighton & Hove Albion. Vorig seizoen speelde hij nog bij Almere City FC.