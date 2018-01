Wenger ging scheidsrechter te lijf in kleedkamer: ‘Jij bent een schande!’

Arsène Wenger keert zaterdagmiddag tegen Crystal Palace terug op de bank bij Arsenal. De Franse manager zat de afgelopen drie wedstrijden een schorsing uit, nadat hij het op oudejaarsavond aan de stok kreeg met scheidsrechter Mike Dean. Wenger bezocht de leidsman na het uitduel met West Bromwich Albion in diens kleedkamer en liet zich daar flink gaan, zo bevestigt de Engelse voetbalbond FA dinsdag in een verklaring die in handen is gekomen van onder meer de BBC.

Arsenal kwam op 31 december niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij West Bromwich Albion en met name de wijze waarop dat puntverlies tot stand kwam, zinde Wenger allerminst. Dean kende de thuisploeg in de absolute slotfase een zeer discutabele strafschop toe, na een vermeende handsbal van Calum Chambers. Wenger kon zich overduidelijk niet vinden in de beslissing van de arbiter en besloot hem dat zelf haarfijn uit te leggen. Eerst op het veld en later in de kleedkamer van Dean.

De oefenmeester stormde de kleedkamer van de scheidsrechter binnen en confronteerde hem vervolgens op 'agressieve' wijze. Wenger zou zich over Dean heen hebben gebogen en zijn vinger op diens borstkas geplaatst hebben, zo verklaart de scheidsrechter. "Hij leunde op een zeer agressieve wijze tegen mij aan en zei, al wijzend, meerdere malen: 'Jij bent niet eerlijk'. Vervolgens zei hij: 'Je hebt ons dit al zo vaak aangedaan. Jij zou professioneel moeten zijn, jij bent een schande!", aldus Dean.

Wenger hield zich met zijn actie niet aan de regel van de Engelse voetbalbond dat de kleedkamer van een scheidsrechter in de eerste dertig minuten na een wedstrijd niet betreden mag worden. "Hij stond in de deuropening en maakte het de stewards van West Bromwich Albion onmogelijk om de deur te sluiten. Ondertussen schreeuwde hij: 'Laat me erin!'", aldus Dean, wiens verhaal wordt onderschreven door vierde man Christopher Kavanagh: "Zijn lichaamstaal was erg agressief. Hij begon naar de arbiter de wijzen en schreeuwde voortdurend: 'Je bent niet eerlijk!'"