‘Hele goede spits’ op weg naar FC Utrecht: ‘Ik zou het wel toejuichen’

Samuel Armenteros lijkt gezien de laatste berichten op weg naar FC Utrecht. De aanvaller van Benevento maakte afgelopen zomer nog de overstap van Heracles Almelo naar de Serie A-club, maar zou na een halfjaar alweer terugkeren in de Eredivisie. Willem Janssen ziet een transfer van de 27-jarige spits naar Utrecht wel zitten.

"Het is voor iedereen bekend dat hij een hele goede spits voor de Eredivisie is en ik dacht dat hij er vorig jaar bij Heracles negentien keer gescoord heeft", zegt de aanvoerder van de Domstedelingen in gesprek met FOX Sports. Volgens Janssen zou FC Utrecht, dat momenteel zesde staat in de Eredivisie, gebaat zijn bij de komst van de Zweedse aanvaller.

"Ik heb zelf ook een seizoen tegen hem gespeeld. Ik denk dat hij een welkome aanvulling is voor onze groep en dat hij met zijn kwaliteiten absoluut past in ons systeem. Ik zou het wel toejuichen als hij deze kant op zou komen", aldus Janssen. Eigenaar Frans van Seumeren sprak tegenover het Algemeen Dagblad over 'een zeer aantrekkelijke speler’: "Het is nog niet definitief, maar we zijn dichtbij. We lopen met zijn komst vast vooruit op een vertrek van Zakaria Labyad deze zomer."