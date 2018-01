‘Na achttien wedstrijden sta je waar je hoort, dat is geen toeval’

Willem II gaat de tweede seizoenshelft in als nummer veertien van de Eredivisie. De Tilburgers zijn nog altijd een degradatiekandidaat. De voorlopige veertiende plek betekent directe handhaving, maar trainer Erwin van de Looi weet dat het een hels karwei gaat worden om ook dit jaar boven de rode streep te blijven.

Het is spannend in de kelder van de Eredivisie. Willem II verzamelde tot dusver zestien punten, een punt meer dan nummer zestien FC Twente. Een eindklassering in het linkerrijtje ziet Van de Looi wel zitten. "Waar kan ik tekenen?", zegt Van de Looi tegenover de NOS. "De verschillen in spel zijn helemaal niet zo groot tussen het linker- en rechterrijtje. Maar zeggen dat we geen degradatiekandidaat zijn, klopt niet. Na achttien wedstrijden sta je waar je hoort, dat is geen toeval."

Van de Looi wil niet spreken van een verloren seizoen. "Vergeet niet dat we ook nog in de kwartfinales van de beker zitten. Daarin spelen we thuis tegen Roda JC, dus daar kun je ook nog wel iets in doen”, aldus de trainer, die weet waar de achilleshiel van zijn ploeg ligt. "Niet de verdediging, maar het verdedigen.Dat doe je met het hele team en dat hebben we in fasen niet goed gedaan. Daardoor hebben we te veel tegengoals geslikt."

De coach van Willem II hoopt dat technisch directeur Joris Mathijsen nog een aantal spelers naar Tilburg weet te halen, maar acht die kans klein. “Ik ken de situatie bij Willem II en weet wat de mogelijkheden zijn. We zijn op zoek om de ploeg te versterken. Afgelopen seizoen liepen veel contracten af en hebben we tien of twaalf nieuwe spelers binnengehaald. Dat is veel. En de ene keuze pakte beter uit dan de andere."