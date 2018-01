Mourinho hint naar aanstaande transfer: ‘Twijfel hangt in de lucht’

Henrikh Mkhitaryan mocht de afgelopen weken niet rekenen op veel speelminuten bij Manchester United en José Mourinho heeft besloten de Armeniër voor het duel met Stoke City maandagavond zelfs niet in de wedstrijdselectie op te nemen. De Portugese oefenmeester suggereert dat zijn pupil bezig is met een vertrek bij the Red Devils.

Mkhitaryan werd de voorbije weken aan onder meer een terugkeer bij Borussia Dortmund gelinkt en zou volgens de laatste berichten ook als wisselgeld kunnen worden gebruikt in een deal met Arsenal over Alexis Sánchez. Mourinho stelde dat de creatieveling tegen Stoke City 'gewoon' erbij zou zijn, maar legt nu aan Sky Sports uit dat de situatie is veranderd.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het puur een tactische beslissing was. Het is gewoon een keuze voor spelers waarvan wij weten dat zij op dit moment in hun hoofd honderd procent bezig zijn met Manchester United. Ik wil geen twijfels over de toekomst. Ik denk dat het niet makkelijk is voor een voetballer om te spelen als er twijfel heerst over zijn toekomst."

"Het zorgt voor extra druk dat een speler niet nodig heeft, dus ik denk dat het het beste is, voor hem en voor ons, om hem te beschermen, gezien het feit dat twijfel in de lucht hangt", besluit Mourinho. Eerder zei de manager al dat hij een winterse transfer van Mkhitaryan niet uitsluit: "Het maakt niet uit wie de voetballer is, of op wat voor niveau hij speelt. Het gaat niet om prestige of status. Elke voetballer heeft een prijs."