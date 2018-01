Komst Sánchez wakkert geen angst aan: ‘Ik maak me geen zorgen’

Alexis Sánchez vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij Arsenal en zowel Manchester United als Manchester City hengelen naar de diensten van de 29-jarige aanvaller, waarbij de club van José Mourinho naar verluidt favoriet zou zijn om de Chileen te strikken. Leroy Sané zou de komst van Sánchez naar the Citizens helemaal niet erg vinden.

"Nee, daar maak ik me geen zorgen om", zegt Sané, die met de eventuele komst van Sánchez een concurrent erbij krijgt, in gesprek met the Guardian. "Hij is een hele goede speler. Als hij zich bij ons aansluit, en ik weet niet of dat gaat gebeuren, dan kan hij ons helpen. Geen enkele speler zou zeggen: 'Oh, ik hoop dat hij niet komt.'"

"Iedereen van ons speelt erg goed op dit moment en iedereen heeft vertrouwen. Maar er zijn nog heel veel wedstrijden, dus iedereen mag ook zijn duels meespelen. Als je niet wordt uitgedaagd, kan je niet uitvogelen hoe goed je werkelijk bent. Ook al is diegene beter, dan kan je tegen hem op kijken, ervan leren en zelf proberen beter te worden."

"Dat is ook wat jou beter kan maken. Concurrentie. Ook al komt er iemand als hem bij de club en jou verdrijft, dan is nog steeds het doel om hem voorbij te streven in de pikorde en tot de eerste elf te geraken. Dus je moet dan gewoon harder werken", besluit de 22-jarige buitenspeler, die in dertig officiële wedstrijden voor City dit seizoen tot tien doelpunten en twaalf assists is gekomen.