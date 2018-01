Transfer naar Barcelona ‘terecht’: ‘Hij verdient het om succesvol te zijn’

Philippe Coutinho maakte onlangs de overstap van Liverpool naar Barcelona en volgens Luis Figo gaat de Braziliaan hoge ogen gooien in Catalonië. De oud-international, die Coutinho tegenkwam toen beiden onder contract stonden bij Internazionale, constateert wel dat het transferbedrag van 160 miljoen euro een flinke som geld is.

"Voetbal is zoveel veranderd. De bedragen zijn ook gigantisch veranderd. Maar ik ben blij voor Coutinho, omdat ik hem bij Internazionale heb ontmoet. Ik heb niet met hem gespeeld, maar hij is een aardige jongen. Hij verdient het om succesvol en gelukkig te zijn, dus ik wens hem het allerbeste toe. Wat hij verdient deze transfer, het is terecht", aldus de Portugees tegenover Omnisport.

Liverpool heeft net als vier andere Engelse clubs zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League en de oud-voetballer ziet kansen voor the Reds: "Ze doen het aardig goed in de Champions League tot nu toe. Ze hebben veel potentie, zowel sportief als financieel. Laten we zien wat er gaat gebeuren, maar het is zeker dat ze tot nu toe goed presteren."