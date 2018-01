‘Ik hoef geen 20.000 volgers en als mensen dat saai vinden, is dat maar zo’

Daniel Schwaab is in de loop der tijd uitgegroeid tot een waardevolle kracht bij PSV. De 29-jarige verdediger neemt tijdens de wedstrijden het voortouw, maar is buiten het veld rustiger van aard. De Duitser zegt in gesprek met het Eindhovens Dagblad dat hij op zijn plek is bij de ploeg van trainer Phillip Cocu.

"Met mijn familie ben ik hartstikke gelukkig in Waalre. Een mooi dorp, waar het rustig is en mijn oudste kind al naar school gaat", vertelt Schwaab, die graag rust ervaart als hij niet aan het voetballen is. "Op sociale media hoef ik ook geen 20.000 volgers en als mensen dat saai vinden, dan is dat maar zo. Echte vrienden zijn in het leven voor mij heel belangrijk."

De voormalig jeugdinternational van Duitsland is van mening dat winnen belangrijker is dan mooie acties en bepaalde trucjes tentoonspreiden: "Vijf spelers uitkappen is leuk en heel mooi. Ik kan er echt wel van genieten hoor, maar voetbal gaat in de eerste plaats om winnen. Dat probeer ik altijd in de ploeg te brengen en daarmee moet je het publiek ook enthousiast zien te krijgen."

Schwaab weet niet of de fans van de Eindhovenaren zijn prestaties in eerste instantie konden waarderen: "Ik heb daar niet zo op gelet en niet gevoeld dat het zo was. Ik hoop vooral dat de toeschouwers genieten van de punten. Ik voel mij nooit onomstreden en wil altijd bevestigen en elke wedstrijd laten zien dat ik er terecht sta", besluit de routinier.