Barcelona moet aankoop van 105 miljoen opnieuw weken missen

Barcelona pikte Ousmane Dembélé afgelopen zomer voor 105 miljoen euro, destijds een clubrecord, op bij Borussia Dortmund, maar de Catalanen hebben vooralsnog weinig plezier beleefd aan de Fransman. Nadat hij eerder al vier maanden was uitgeschakeld door een hamstringblessure, heeft de koploper van LaLiga maandagmiddag bekend gemaakt dat de twintigjarige aanvaller opnieuw drie à vier weken moet toekijken wegens eenzelfde kwetsuur.

De na Philippe Coutinho duurste speler uit de clubgeschiedenis liep de nieuwe blessure op tijdens de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen Real Sociedad van zondagavond. Dembélé kwam 25 minuten voor tijd in het veld voor Paulinho en speelde de wedstrijd wel uit. Onderzoek op maandag heeft echter uitgewezen dat hij een nieuwe hamstringblessure heeft opgedaan, die volgens de club echter geen invloed zal hebben op het deel van de spier waar hij eerder aan geopereerd werd.

Barcelona meldt dat Dembélé naar verwachting maximaal een maand moet missen en kwam met nog meer nieuws uit de ziekenboeg. Andrés Iniesta, die zondag niet in actie kwam in het Anoeta, is eveneens niet helemaal fit. De routinier kampt met een kuitblessure en er zal van dag tot dag worden beoordeeld wanneer hij weer inzetbaar is.