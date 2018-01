‘Ik weet niet wat er in het hoofd van Aubameyang omgaat’

Pierre-Emerick Aubameyang was zondag niet van de partij bij het duel tussen Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. De Gabonees werd door trainer Peter Stöger uit de selectie gezet nadat hij zaterdag een teambespreking miste. Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, is naar eigen zeggen erg teleurgesteld in Aubameyang.

“Op gegeven moment kan je zijn gebrek aan discipline niet meer tolereren. Ik weet niet wat er in het hoofd van Aubameyang omgaat. We hebben een verhitte discussie met hem gehad. Dit soort gedrag zijn we niet van hem gewend. Het kan zo niet doorgaan. Ik herken Aubameyang niet meer op deze manier”, zegt Zorc in gesprek met verschillende Duitse media. “Het zorgt voor onrust in het team en dat is niet goed.”

Roman Bürki begrijpt wel dat Aubameyang uit de selectie werd gelaten. “Een logische beslissing, daar sta ik achter. Er zijn regels voor iedere speler. Daar moet je je aan houden, ongeacht hoeveel doelpunten je maakt. Het zou jammer zijn als hij meer wedstrijden moet missen door deze stomme actie”, zegt Bürki tegenover Sky Deutschland. Trainer Stöger had naar eigen zeggen geen andere keuze dan Aubameyang uit de selectie te laten.

“Het was een relatief belangrijke teambespreking en ik kreeg zo de indruk dat hij niet gefocust is. Hij was verrast, had het niet echt door. Maar voor ons was het wel duidelijk. De sessie is duidelijk gecommuniceerd via WhatsApp. Als hij er dan niet is, speelt er iemand anders”, concludeert de oefenmeester. Arsenal zou Aubameyang nu op willen halen in Dortmund en heeft daar naar verluidt zestig miljoen euro voor over.