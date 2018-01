Fosu-Mensah: ‘Ik wil komend seizoen een vaste plaats veroveren bij United'

Timothy Fosu-Mensah is dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Crystal Palace en lijkt iedere wedstrijd beter te worden bij the Eagles. José Mourinho moet aan het einde van het seizoen een beslissing nemen over de toekomst van twintigjarige verdediger, maar hij zou indruk maken op de Portugees.

“Ik heb met José gesproken dit seizoen. Hij is positief, het is goed om contact te hebben en hij zegt dat ik door moet gaan waarmee ik nu bezig ben”, zegt Fosu-Mensah in gesprek met de Daily Mirror. “Ik wil terugkeren op Old Trafford en daar een vaste plaats veroveren volgend seizoen. Maar nu focus ik me nog op Crystal Palace. Het is voor een manager goed om een speler te hebben die op verschillende posities uit de voeten kan.”

“Ik kan als centrale verdediger, rechtsback en defensieve middenvelder spelen”, vervolgt de jonge verdediger, wiens contract bij Manchester United tot medio 2020 loopt. “Alles gaat goed. Ik kwam hier om regelmatig te spelen, dat is belangrijk voor mijn ontwikkeling. Om die reden ben ik gelukkig. Ik had niet verwacht dat we in het begin van het seizoen zeven wedstrijden zouden verliezen, maar ik heb hier twee goede managers gehad. Wat er veranderd is onder Roy Hodgson? Het gaat om concentratie, agressie, energie en vorm.”

Frank de Boer haalde Fosu-Mensah in het begin van het seizoen naar Crystal Palace, maar hij kon al snel zijn spullen pakken na een dramatische seizoensstart. Onder opvolger Hodgson zijn the Eagles beter gaan draaien en momenteel bezet het de twaalfde plaats in de Premier League. Fosu-Mensah speelde tot dusver achttien wedstrijden voor de Londenaren.