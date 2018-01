Mourinho hoopt op nieuw contract: ‘Hij moet behouden blijven voor United’

José Mourinho gaat ervan uit dat Manchester United van plan is om David de Gea een nieuw en meerjarig contract aan te bieden. De 27-jarige doelman zette in 2015 voor het laatst zijn handtekening onder een contract, slechts enkele dagen na het mislopen van een transfer naar Real Madrid. De verbintenis loopt volgend jaar zomer ten einde.

Manchester United heeft een eenzijdige optie om de samenwerking tot medio 2020 te verlengen, maar Mourinho gaat ervan uit dat de club bereid is om De Gea hoe dan ook verbeterde voorwaarden te bieden. "Ik zeg alleen datgenen wat voor zich spreekt. Iedereen zou hetzelfde zeggen. David moet behouden blijven voor ons", zo benadrukte de Portugees.

"Die optie, het spreekt voor zich dat we die mogelijkheid niet onbenut zullen laten", vervolgde Mourinho, die echter hoopt dat beide partijen het op een andere manier eens worden over de toekomst. "Iedereen weet wat voor keeper hij is en de club wil natuurlijk beter en beter en beter worden. We zullen daar gebruik van maken, maar het is ook duidelijk dat we gaan proberen om over een nieuw contract te onderhandelen."

"Ik vertrouw het bestuur en het werk dat ze verrichten. Ik onderhandel niet met spelers, ik heb het niet over cijfers en contracten. Ik zeg alleen wat logisch is en wat iedereen zou zeggen: David moet behouden blijven voor ons." De Gea kwam in 2011 over van Atlético Madrid en is in de loop der jaren immens populair geworden. Dit seizoen moest hij in 22 Premier League-duels slechts 16 tegengoals incasseren.