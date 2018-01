Werner schittert bij invalbeurt en helpt Leipzig langs Schalke

RB Leipzig heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Bundesliga-topper tegen Schalke 04. Naby Keïta bracht de thuisploeg voor rust op voorsprong, waarna Naldo namens de bezoekers tien minuten na rust met een rake kopbal voor de gelijkmaker tekende. Na de invalbeurt van Timo Werner trok Leipzig de wedstrijd volledig naar zich toe en won het uiteindelijk verdiend met 3-1.

De afgelopen weken was er veel te doen rondom Keïta, die na dit seizoen voor 75 miljoen euro de overstap maakt naar Liverpool. Na de verkoop van Philippe Coutinho aan Barcelona, is het middenveld van the Reds verzwakt en willen de Engelsen Keïta deze maand voor nog eens twintig miljoen euro extra naar Anfield halen. Ondanks het getouwtrek, liet de middenvelder zich niet van de wijs brengen en verscheen hij zaterdag gewoon aan de aftap tegen Schalke. Keïta liet zich in positief opzicht gelden, want vlak voor rust bracht hij zijn ploeg op een 1-0 voorsprong.

Circa twintig meter voor het doel besloot hij uit te halen en zag hij zijn schot met een gelukje tussen de palen verdwijnen. Doordat zijn inzet van richting veranderd werd, was stond doelman Ralf Fährmann op het verkeerde been en was hij kansloos. De voorsprong was niet onverdiend te noemen. Schalke was vlak voor de openingstreffer al aan een achterstand ontsnapt. Benjamin Stambouli veroorzaakte een strafschop door Jean-Kévin Augustin neer te halen. Diezelfde Augustin nam plaats achter de bal en zag zijn matig ingeschoten penalty gestopt worden door Fährmann.

Leipzig kreeg in de eerste seizoenshelft een relatief groot aantal tegendoelpunten uit standaardsituaties en daar werd de afgelopen weken dan ook veel op getraind. Desondanks kwam de 1-1 voort uit een vrije trap. Een scherp aangesneden bal van Daniel Caligiuri kwam op het hoofd van Naldo, die hard raak kopte. Diezelfde Naldo ging een kwartier later in de fout bij de 2-1 van invaller Werner. In de opbouw verspeelde de verdediger de bal, waarna Leipzig middels een goed uitgespeelde aanval Werner wist te bereiken, die van dichtbij scoorde.

Werner stond nog geen tien minuten op het veld toen hij al had gescoord en ook nog eens een assist afleverde. De Duits international speelde Bruma in, die volledig werd vrijgelaten door de Schalke-defensie en zonder twijfelen de trekker overhaalde: 3-1. Schalke gaf de wedstrijd binnen drie minuten volledig uit handen. Met nog twintig minuten op de klok bleef Leipzig de bovenliggende partij en had Schalke het aan Fährmann te danken dat het niet tegen een nog grotere nederlaag aanliep. Door de zege passeert Leipzig Schalke en neemt het de tweede plaats op de ranglijst in. Heel stevig staat Leipzig overigens niet op die tweede plek, want nummer negen Eintracht Frankfurt heeft slechts vier punten minder.