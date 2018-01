Verbeek hoopt op snel akkoord met PSV: ‘Gesprekken niet elk uur mogelijk’

Adam Maher werd onlangs nog in verband gebracht met onder meer Sparta Rotterdam, maar FC Twente lijkt nu de nieuwe werkgever van de middenvelder te gaan worden. Maher hoopt dat een hereniging met Gertjan Verbeek, met wie hij eerder samenwerkte bij AZ, ervoor kan zorgen dat hij zijn carrière weer nieuw leven in kan blazen.

De vijfvoudig international van het Nederlands elftal beschikt over een aflopend contract bij de Eredivisie-koploper en PSV is volgens het Eindhovens Dagblad bereid om mee te werken aan een ‘nette overtocht’ naar Twente. De onderhandelingen over het resterende salaris van Maher lijken vooralsnog het laatste struikelblok te vormen. De middenvelder verdient voor het restant van zijn verbintenis nog een half miljoen euro bij PSV, dat waarschijnlijk niet bereid is om het complete bedrag te betalen.

FC Twente zal echter ook niet in staat zijn om een halve ton op te hoesten, waardoor de betrokken partijen elkaar nog in het midden moeten zien te vinden. PSV wilde Maher, die in 2013 voor 6,5 miljoen euro werd opgepikt in Alkmaar, in eerste instantie liever verkopen, maar de beperkte financiële middelen van Twente maken dat onmogelijk.

Verbeek hoopt dat de deal snel is afgerond: “PSV is nu in Amerika en door het tijdsverschil is het niet mogelijk elk uur van de dag te onderhandelen. Wij willen hem graag de komende maanden huren. Het is niet zo dat we sowieso al akkoord zijn met Adam. Wat er gebeurt, hangt ook van PSV af”, legt de trainer, die niet uitsluit dat Maher op 27 januari tijdens FC Twente - PSV voor zijn ploeg op het veld staat, uit.