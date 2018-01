‘Ik ga ervan uit dat ik komende zomer bij Feyenoord terugkeer’

Gustavo Hamer is tevreden over het verloop van de eerste seizoenshelft. De controlerende middenvelder wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht en kwam in de Jupiler League tot zestien optredens. Hamer ziet verbeterpunten, maar kijkt over het geheel positief terug op de afgelopen maanden.

De verwachtingen waren hooggespannen, merkte Hamer al gauw. Hij had in het seizoen 2016/17 nog twee duels voor Feyenoord gespeeld. "Toen ik binnenkwam, heb ik al aangegeven dat ik me niet zou laten leiden door het verwachtingspatroon dat mensen van mij zouden hebben", vertelt de twintigjarige Hamer aan het Algemeen Dagblad. "Als ik terugkijk naar het eerste deel van de competitie, dan vind ik dat ik persoonlijk redelijk heb gedraaid in mijn rol van controlerende middenvelder."

Hamer blijft kritisch op zichzelf: hij wijst naar momenten waarop hij zijn man liet lopen of waarop hij de scherpte miste 'op het moment dat het moest'. Ook pakte de Braziliaanse Nederlander in zijn ogen te veel kaarten: vijfmaal geel en één keer rood. Hij spreekt vaak met Feyenoord-assistent Jean-Paul van Gastel over zijn ontwikkeling. "Ik heb hem verteld dat ik het goed naar mijn zin heb. Ik ga er ook van uit dat ik komende zomer bij Feyenoord terugkeer." Het contract van Hamer bij Feyenoord loopt door tot medio 2019.