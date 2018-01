Advocaat kritisch na trainingskamp: ‘Het hotel en het veld konden beter’

Sparta Rotterdam kan met enig vertrouwen toewerken naar de competitiehervatting in de Eredivisie. De Rotterdamse club won donderdag vriendschappelijk van het Duitse 1. FC Kaiserslautern (1-3). Dick Advocaat was gematigd tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

De Kleine Generaal boekte zijn eerste zege als trainer van Sparta, nadat afgelopen weekeinde nog werd verloren van Telstar, maar zag nog voldoende verbeterpunten. "Content ben ik nog niet. 3-1 is een goed resultaat. Ik heb goede dingen gezien, maar ook minder goede dingen. En dat laatste moet eruit”, sprak hij na afloop voor de camera van RTV Rijnmond. “We leden onnodig balverlies waardoor de tegenstander gevaarlijk kon worden. Dat mag niet."

Sparta vervolgt de competitie dinsdag met de inhaalwedstrijd tegen Vitesse. Advocaat had nog wel het één en ander aan te merken op de omstandigheden waarmee de Kasteelclub te maken had tijdens zijn trainingskamp in Spanje. “De omstandigheden waren niet optimaal, zowel het hotel als het veld niet. Dat kon zeker beter.”