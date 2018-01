‘Ajax onderhandelt met Boca Juniors over centrumverdediger’

Ajax is nog lang niet klaar op de Argentijnse spelersmarkt. Nadat de Amsterdammers zich deze week al versterkten met Nicolás Tagliafico, heeft de club nu ook serieuze belangstelling voor Lisandro Magallán. De 24-jarige centrumverdediger van Boca Juniors moet aankomende zomer naar Amsterdam komen, zo meldt Voetbal International donderdagavond.

Magallán is basisspeler bij Boca Juniors en zou er langer nauwlettend in de gaten gehouden worden door Ajax. De fysiek sterke topper, tevens voormalig Argentijns jeugdinternational, zou in tegenstelling tot Tagliafico echter pas in de zomer de overstap naar Amsterdam moeten maken. Eerder versterkte Ajax zich met het oog op volgend seizoen al met Hassane Bandé en Perr Schuurs.

Marc Overmars lichtte woensdag al een tipje van de sluier. "Er valt nog wel wat te verwachten, maar dan misschien ook met het oog op volgend seizoen zoals met Perr Schuurs en Hassane Bandé", liet de directeur spelersbeleid van Ajax toen al weten. Het ziet lijkt er dus op dat de beleidsbepaler refereerde naar Magallán. Laatstgenoemde speelt sinds de zomer van 2012 voor Boca Juniors, dat hem destijds losweekte bij Gimnasia.