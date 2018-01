‘Je kan het niveau vergelijken met een goede hoofdklasser in Nederland’

Wesley Sneijder zette reeds zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2019 bij Al-Gharafa in Qatar. De recordinternational van het Nederlands elftal komt over voor OGC Nice en gaat in anderhalf jaar tijd naar verluidt 3,75 miljoen euro verdienen. Ronald de Boer speelde tijdens zijn actieve carrière als voetballer met Al-Rayyan en Al-Shamal zelf ook in het Midden-Oosten en noemt de stap van Sneijder ‘het definitieve einde van zijn carrière op het hoogste niveau’.

Sneijder kwam afgelopen zomer terecht in Nice. In Zuid-Frankrijk hoopte hij zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar het liep anders. Mede door blessureleed kwam hij amper aan spelen toe. “Een transfer naar het Midden-Oosten is een goede manier om je carrière af te bouwen. In Qatar is er geen druk en je kan daar rustig in de luwte afbouwen”, reageert De Boer tegenover Exprofs op de transfer van Sneijder. “Het is ook belangrijk voor je lichaam om in een ander tempo te voetballen als je op leeftijd bent. Bovendien is het niveau daar gewoon een stuk lager. Je kan het niveau vergelijken met een goede hoofdklasser in Nederland. Het betekent wel het definitieve einde van de carrière van Wesley op het hoogste niveau.”

Sneijder werd al geruime tijd gelinkt aan een transfer naar de Verenigde Staten, terwijl hij afgelopen zomer nog in verband werd gebracht met Ajax en FC Utrecht. “Ik denk niet dat Sneijder terug had willen keren. Sterker nog, ik denk dat hij er niet eens over heeft nagedacht. Als hij terug zou keren, kwam er weer allemaal druk bij kijken en ik denk dat noch Sneijder noch Ajax daarop zat te wachten. Bovendien weet hij nu zeker dat hij vaak zal spelen en dat is iets wat hij natuurlijk ook graag wilt”, aldus De Boer, die verwacht dat de loopbaan van Sneijder in Oranje voorbij is. “Ik denk niet dat we hem nog in het Nederlands Elftal gaan zien.”